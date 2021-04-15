Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.8%.

В феврале объём розничных продаж сократился на 2.7% (пересмотрено с (-3.0%).

По сравнению с мартом 2020 года показатель повысился на 27.7%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте вырос на 8.4% после снижения на 2.5% месяцем ранее (пересмотрено с (-2.7%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 5.1%.

По сравнению с мартом 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 19.4%.