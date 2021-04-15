Курс доллара 75.6826   Курс евро 90.5391  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2021 г.Объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8%
сегодня 15:36

Объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.8%.

В феврале объём розничных продаж сократился на 2.7% (пересмотрено с (-3.0%).

По сравнению с мартом 2020 года показатель повысился на 27.7%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в марте вырос на 8.4% после снижения на 2.5% месяцем ранее (пересмотрено с (-2.7%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 5.1%.

По сравнению с мартом 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 19.4%.

Другие новости

сегодня
15:50
Миннефти Ирака ведет переговоры с ExxonMobil о приобретении ее доли в "Западной Курне-1"
сегодня
15:46
Голикова: 500 тыс рабочих мест могут быть созданы в стране в системе долговременного ухода
сегодня
15:39
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в апреле незначительно снизился
сегодня
15:38
Индекс Empire State Manufacturing в апреле вырос, превысив прогноз
сегодня
15:36
Объём розничных продаж в США в марте вырос на 9.8%
сегодня
15:33
Квартальная прибыль и выручка Bank of America выросли и оказались лучше прогноза аналитиков
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 193 тыс.
сегодня
15:28
Цифровой рубль может заставить банки увеличить ставки по счетам и кредитам - Moody's
сегодня
15:22
Citigroup уйдет из розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»