В Великобритании повысят корпоративный налог на прибыль до 25%

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министр финансов Великобритании Риши Сунак в среду объявил, что в апреле 2023 года для компаний, получающих прибыль более 50 тыс. фунтов стерлингов в год будет повышен налог на прибыль с 19 до 25%. Ранее ставка налога в 25% касалась лишь тех компаний, прибыль которых превышала 250 тыс. фунтов в год. Об этом говорится в статье CNBC.

Для компаний, зарабатывающих менее 50 тыс. фунтов в год, сохранится текущая ставка налога в 19%. По оценке министра финансов, доля таких компаний, представляющих малый бизнес, составляет 70% (или 1.4 млн организаций), поэтому большая часть британских предприятий не пострадает из-за введения повышенного налога.

Правительство ожидает, что к середине 2022 года британская экономика вернется к допандемическому уровню, поэтому компании будут в состоянии выплачивать повышенный налог в 2023 году. Темпы роста ВВП в 2021 году, как ожидается, составят 4%, а в 2022 году ускорятся до 7.3%.

Заимствования правительства Великобритании с начала пандемии расширились на рекордные для мирного времени 355 млрд фунтов стерлингов (что составляет 17% ВВП) и, как ожидается, увеличатся ещё на 234 млрд фунтов (10.3% ВВП) в следующем году. Затем, согласно прогнозам, гос.заимствования уменьшатся до 4.5% ВВП в 2022/23 финансовом году и до 3.5% в 2023/24 финансовом году.

Госдолг Великобритании, составляющий в данный момент 88.8% ВВП, как ожидается, вырастет до 93.8% в 2022 году и до 97.1% в 2023/24 финансовом году.

Министр финансов также сообщил, что в 2021/22 финансовом году объём дополнительной фискальной поддержки составит 65 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, в общей сложности стимулирующие меры правительства, предоставленные с начала пандемии с целью поддержки экономики и граждан, составят 407 млрд фунтов стерлингов.