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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2021 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 117 тыс.

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 117 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 203 тыс.

В январе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 195 тыс. (пересмотрено со 174 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в феврале выросло на 32 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 57 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 28 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 131 тыс., а в сфере производства товаров сократилось на 14 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 марта.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале на 185 тыс. после расширения на 49 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 6.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

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