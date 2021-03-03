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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2021 г.Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен ...
вчера 17:49

Индекс PMI Services США за февраль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за февраль, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 59.8 пункта с предварительного уровня 58.9.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в январе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.9.

В январе значение индекса PMI Services составило 58.3.

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