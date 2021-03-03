Индекс ISM Services США в феврале оказался хуже прогноза

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале снизился до 55.3 пункта против 58.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в январе.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 58.7.