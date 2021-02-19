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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2021 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе выросли на 0.6% (расширенное сообщение)

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.69 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали январские продажи на уровне 6.59 млн домов.

Значение декабря пересмотрено до 6.65 млн с 6.76 млн домов.

По сравнению с январём 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 23.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в январе составила 303.9 тыс. долл, повысившись на 14.1% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 1.04 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.9% по сравнению с декабрём и снизившись на 25.7% по сравнению с январём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 1.9 месяца (исторический минимум) для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.9 в декабре и 3.1 в январе 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе, как и в декабре, в среднем составил 21 день (исторический минимум) в сравнении с 43 годом ранее. При этом 71% проданных в январе 2021 года домов был реализован менее чем через месяц после выхода на рынок.

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