Индекс Manufacturing PMI США в феврале снизился

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в феврале снизился, составив 58.5 пункта против 59.2 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в январе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 58.4.