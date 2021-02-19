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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 февраля 2021 г.Индекс Services PMI США в феврале вырос
вчера 17:54

Индекс Services PMI США в феврале вырос

Москва, 19 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в феврале вырос до 58.9 пункта в сравнении с 58.3 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, оставшись выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в январе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.9.

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