Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 февраля

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за IV квартал;
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за IV квартал;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за февраль, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за февраль, предварительно;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за январь, предварительно;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за февраль, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за февраль, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, предварительно;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за февраль, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, предварительно;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за февраль;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за декабрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за декабрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за февраль, предварительно;
18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за январь.