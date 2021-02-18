Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе увеличилось на 10.4%

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в январе увеличилось на 10.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1881 тыс. в годовом выражении против 1704 тыс. в декабре (пересмотрено с 1709 тыс.)

Аналитики ожидали, что в январе число выданных разрешений на строительство составит 1670 тыс.

По сравнению с январём 2020 года число выданных разрешений выросло на 22.5%.