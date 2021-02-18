Курс доллара 73.7755   Курс евро 88.8700  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2021 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3.4 млн барр., запасы бензина выросли на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.8 млн барр., запасы бензина выросли на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 3.0 млн барр.

Другие новости

вчера
19:01
Сбербанк устранил недолгий сбой в мобильном приложении
вчера
19:00
Объем платных услуг населению в РФ в январе снизился на 9,4% - Росстат
вчера
19:00
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ РОССИЯН В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 2,5% - РОССТАТ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 февраля
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
16:48
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.5 млн
вчера
16:42
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в январе увеличилось на 10.4%
вчера
16:40
Число закладок новых домов в США в январе сократилось на 6%
вчера
16:38
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в феврале умеренно снизился
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»