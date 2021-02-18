Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3.4 млн барр., запасы бензина выросли на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.8 млн барр., запасы бензина выросли на 3.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.5 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 3.0 млн барр.