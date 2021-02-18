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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 февраля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:48

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.5 млн

Москва, 18 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 февраля, выросло на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 861 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 775 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 848 тыс., пересмотрено с 793 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 833.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 февраля, сократилось на 64 тыс. и составило 4.494 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 120.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.632 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 января, сократилось на 1.33 млн и составило 18.34 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.12 млн человек.

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