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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2021 г.Объём розничных продаж в США в январе вырос на ...
вчера 17:40

Объём розничных продаж в США в январе вырос на 5.3%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 5.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

В декабре объём розничных продаж снизился на 1.0% (пересмотрено с (-0.7%).

По сравнению с январём 2020 года показатель повысился на 7.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос на 5.9% после снижения на 1.8% месяцем ранее (пересмотрено с (-1.4%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 1.1%.

По сравнению с январём 2020 года года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 6.1%.

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