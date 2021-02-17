Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.4%.

По сравнению с январём 2020 года индекс PPI вырос на 1.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2020 года индекс PPI core вырос на 2.0% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.1%.