Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.6%

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.5% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.8% с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с (-0.1%).

Соотношение запасов к продажам в декабре, как в ноябре, составило 1.32 в сравнении с 1.39 в декабре 2019 года.