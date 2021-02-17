Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.3% в декабре (пересмотрено с +1.6%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.4%.

По сравнению с январём 2020 года объём промышленного производства в США снизился на 1.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 75.6% против 74.9% месяцем ранее (пересмотрено с 74.5%).

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

По сравнению с январём 2020 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 1.3 п.п.