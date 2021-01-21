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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:01

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 5.05 млн

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 января, уменьшилось на 26 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 900 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 930 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 926 тыс., пересмотрено с 965 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 23.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 848.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 января, сократилось на 127 тыс. и составило 5.054 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 67.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 5.126 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 января, сократилось на 2.41 млн и составило 15.995 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.28 млн человек.

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