Курс доллара 73.3694   Курс евро 88.9677  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2021 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 16:37

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 26 тыс.

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 января, сократилось на 26 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 900 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 926 тыс. против объявленных ранее 965 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений сократится на 35 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 930 тыс.

Другие новости

вчера
17:01
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 5.05 млн
вчера
16:43
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре увеличилось на 4.5%
вчера
16:41
Число закладок новых домов в США в декабре выросло на 5.8%
вчера
16:39
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в январе значительно вырос
вчера
16:37
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 26 тыс.
вчера
16:24
Новый температурный режим для "Спутник V" сделает процесс вакцинации быстрее - эксперт
вчера
16:14
ЕЦБ сохранил процентные ставки и объем программы QE на прежнем уровне
вчера
16:10
Пассажиропоток холдинга "Аэропорты регионов" в 2020 г снизился на 39%
вчера
16:01
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 15 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛИ $590,4 МЛРД ПРОТИВ $597,4 МЛРД НА 8 ЯНВАРЯ - ЦБ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»