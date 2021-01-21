Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 22 января

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за III квартал;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за январь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за январь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за ноябрь:

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США:

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.