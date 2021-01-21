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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 января 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 16:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре увеличилось на 4.5%

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в декабре увеличилось на 4.5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1709 тыс. в годовом выражении против 1635 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1639 тыс.)

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1600 тыс.

По итогам 2020 года число выданных разрешений выросло на 17.3%.

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