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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Индекс ISM Services США в ноябре снизился
сегодня 18:04

Индекс ISM Services США в ноябре снизился

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре снизился до 55.9 пункта против 56.6 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.9.

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