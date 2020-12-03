Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;
10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;
16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;
18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.