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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 декабря

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;

18:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен.

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