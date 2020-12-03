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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 18:06

Компонента занятости индекса ISM Services США в ноябре выросла

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре выросла до 51.5 против 50.1 месяцем ранее.

Таким образом, показатель продвинулся на положительной территории, оставаясь выше пороговой отметки 50.0, что указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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