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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 декабря 2020 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:47

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 5.5 млн

Москва, 3 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 ноября, уменьшилось на 75 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 712 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 775 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 787 тыс., пересмотрено с 778 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 11.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 739.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 ноября, сократилось на 569 тыс. и составило 5.52 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 425.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 6.194 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 ноября, сократилось на 349.6 тыс. и составило 20.16 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.57 млн человек.

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