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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:46

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.8 млн барр.

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 ноября, сократился на 0.8 млн барр. и составил 488.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали рост запасов нефти на 0.13 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.2 млн барр. и составили 230.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.4 млн барр. и составили 142.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.1 млн барр. и составили 638.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.7 млн барр. и составили 59.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.8 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.4 млн барр.

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