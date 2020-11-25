Продажи новых домов в США в октябре превысили прогноз (расширенное сообщение)

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 999 тыс. домов в годовом исчислении.

В сентябре продажи новых домов составили 1002 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 959 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 972 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2019 года продажи новых домов выросли на 41.5%.

В целом, в прошлом месяце было продано 80 тыс. новых домов против 79 тыс. в сентябре и 83 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 27 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (20 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (10 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 330.6 тыс. долл против 331.6 тыс. в сентябре и 321.3 тыс. в августе.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 386.2 тыс. долл против 403.9 тыс. в сентябре и 381.8 тыс. в августе.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 278 тыс. единиц против 278 тыс. в сентябре и 283 тыс. в августе.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 3.3 месяца против 3.3 в сентябре и 3.4 в августе.