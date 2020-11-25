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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2020 г.Базовая инфляция в США в октябре составила 1.4%...
вчера 18:08

Базовая инфляция в США в октябре составила 1.4% в годовом исчислении

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.4% в сравнении с +1.6% в сентябре (пересмотрено с +1.5%).

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