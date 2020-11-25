Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (77.0) и составил 76.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 76.9.

В октябре значение индекса составило 81.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в ноябре составил 2.8% против 2.6% месяцем ранее.