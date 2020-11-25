Личные доходы американских потребителей в октябре сократились на 0.7%, потребительские расходы выросли на 0.5%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в сентябре (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику октябрьского показателя.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились на 0.8%.

Личные расходы американских потребителей в октябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.2% в сентябре (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в октябре на 0.4%.

Норма сбережений в октябре составила 13.6% в сравнении с 7.6% в начале текущего года.