Курс доллара 75.4727   Курс евро 89.8880  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 16:35

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 30 тыс.

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 ноября, выросло на 30 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 778 тыс.

Показатель предыдущей недели составил 748 тыс., пересмотрено с 742 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 9 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 732 тыс.

Другие новости

вчера
16:48
Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 6.07 млн
вчера
16:43
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в октябре вырос на 0.9%
вчера
16:41
Дефицит товарного торгового баланса США в октябре расширился на 1.2%
вчера
16:39
Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 1.3%
вчера
16:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 30 тыс.
вчера
16:34
ВВП США в III квартале вырос на 33.1%
вчера
16:25
Металлургический завод будет построен для "Звезды" примерно за $2,2 млрд - Сечин
вчера
16:13
Управляющий Виктора Батурина отказался от иска к Елене Батуриной на 13 млрд руб
вчера
16:06
ЗАВОД СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО $2,2 МЛРД БУДЕТ ПОСТРОЕН В СОСЕДНЕЙ С ВЕРФЬЮ "ЗВЕЗДА" БУХТЕ, ОН БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 1,5 МЛН ТОНН СТАЛЬНОГО ЛИСТА И ТРУБ - СЕЧИН
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»