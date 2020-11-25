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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2020 г.ВВП США в III квартале вырос на 33.1%
вчера 16:34

ВВП США в III квартале вырос на 33.1%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в III квартале 2020 года вырос на 33.1% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 33.1%.

Ранее сообщалось о расширении ВВП в III квартал на 33.1%.

Во II квартале текущего года ВВП США сократился на 31.4%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ФРС, ВВП США снизится на 3.7% в 2020 году, вырастет на 4% в 2021 году и расширится на 3% в 2022 году.

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