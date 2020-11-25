Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 6.07 млн

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 ноября, выросло на 30 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 778 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 732 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 748 тыс., пересмотрено с 742 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.0 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 748.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, уменьшилось на 299 тыс. и составило 6.071 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 438.0 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 6.615 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 ноября, выросло на 135.3 тыс. и составило 20.45 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.49 млн человек.