Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.
В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.1% (пересмотрено с +1.9%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.
В сентябре показатель вырос на 0.9% (пересмотрено с +0.8%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.9% в сентябре (пересмотрено с +1.0%).