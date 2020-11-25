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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 1.3%

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.0%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.1% (пересмотрено с +1.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В сентябре показатель вырос на 0.9% (пересмотрено с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.9% в сентябре (пересмотрено с +1.0%).

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