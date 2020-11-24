Индекс потребительского доверия в США в ноябре оказался хуже прогноза

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 96.1 пункта против 101.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 97.7 в сравнении с первоначально объявленным октябрьским значением 100.9.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре вырос до 105.9 против 104.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий понизился до 89.5 против 98.4 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.