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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2020 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P Core...
сегодня 17:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 6.6% в годовом выражении

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 5.3%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре повысился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.2% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.4% с учётом сезонных колебаний и вырос на 7.0% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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