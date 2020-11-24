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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2020 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос...
сегодня 17:12

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 1.7%

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.5% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.8%.

По сравнению с сентябрём 2019 года индекс вырос на 9.1%.

По итогам III квартала по сравнению со II кварталом индекс вырос на 3.1%, увеличившись на 7.8% по сравнению с III кварталом 2019 года.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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