Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за октябрь;

12:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за ноябрь;

12:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.