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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре значительно вырос

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре вырос до 90 пунктов в сравнении с 85 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 85.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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