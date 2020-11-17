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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 июня

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за сентябрь;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за III квартал;

00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за III квартал;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, финал;

13:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.

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