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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Объём промышленного производства в США в октябр...
вчера 17:20

Объём промышленного производства в США в октябре вырос на 1.1%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в октябре вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение октябрьского показателя на 1.1%.

По сравнению с октябрём 2019 года объём промышленного производства в США снизился на 5.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в октябре составил 72.8% против 72.0% месяцем ранее (пересмотрено с 71.5%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с октябрём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 4.2 п.п.

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