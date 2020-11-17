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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.7%

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.3% в августе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в августе (пересмотрено с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам в сентябре, как и в августе, составило 1.32 в сравнении с 1.40 в сентябре 2019 года.

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