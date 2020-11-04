Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 8 млн барр.

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 30 октября, снизился на 8.0 млн барр. и составил 484.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр. и составили 227.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.6 млн барр. и составили 154.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.2 млн барр. и составили 639.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.9 млн барр. и составили 60.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8.01 млн барр., запасы бензина расширились на 2.45 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.58 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.981 млн барр.