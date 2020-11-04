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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 ноября 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 18:08

Компонента занятости индекса ISM Services США в октябре опустилась до 50.1

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре снизилась до 50.1 против 51.8 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, показатель продолжил колебаться чуть выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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