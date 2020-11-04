Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

09:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за сентябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, предварительно;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.