Индекс ISM Services США в октябре снизился

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре снизился до 56.6 пункта против 57.8 месяцем ранее.

Несмотря на снижение в октябре, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.4.