Курс доллара 78.8699   Курс евро 92.6011  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2020 г.ISM-Chicago: Индекс деловой активности в произв...
сегодня 16:52

ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в октябре умеренно снизился

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в октябре снизился до 61.1 против 62.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 58.0.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.

Другие новости

сегодня
17:03
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения
сегодня
16:52
Проект "Чистая вода" перейдет в блок "Строительство" с теми же объемами - Хуснуллин
сегодня
16:52
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в октябре умеренно снизился
сегодня
16:25
Пандемия коронавируса позволила сильно ускорить темпы цифровизации в РФ - глава Минцифры
сегодня
16:12
Рубль в конце недели продолжает сползать вниз на нервном внешнем фоне
сегодня
15:40
Базовая инфляция в США в сентябре составила 1.5% в годовом исчислении
сегодня
15:38
Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.9%, потребительские расходы увеличились на 1.4%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»