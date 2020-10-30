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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2020 г.Личные доходы американских потребителей в сентя...
сегодня 15:38

Личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.9%, потребительские расходы увеличились на 1.4%

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 2.5% в августе (пересмотрено с (-2.7%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце расширились также на 0.9%.

Личные расходы американских потребителей в сентябре выросли на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в августе.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в сентябре на 1.0%.

Норма сбережений в сентябре составила 14.3% в сравнении с 7.6% в начале текущего года.

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