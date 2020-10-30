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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2020 г.Базовая инфляция в США в сентябре составила 1.5...
сегодня 15:40

Базовая инфляция в США в сентябре составила 1.5% в годовом исчислении

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом исчислении индекс core PCE вырос на 1.5% в сравнении с +1.4% в августе (пересмотрено с +1.6%).

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