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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 октября 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (81.2) и составил 81.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 80.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.6% против 2.7% месяцем ранее.

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