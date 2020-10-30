Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (81.2) и составил 81.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 80.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в октябре составил 2.6% против 2.7% месяцем ранее.