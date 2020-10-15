Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 10 млн

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 октября, выросло на 53 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 898 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 810 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 845 тыс., пересмотрено с 840 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 866.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 октября, уменьшилось на 1.165 млн и составило 10.018 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 682.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 11.482 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 сентября, сократилось на 215.3 тыс. и составило 25.29 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.42 млн человек.